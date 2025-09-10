itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 10/09/2025

Infos transport en commun : L.EDG01 : Modification arrêt « Le Châtelard » à compter du 15 septembre

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

A compter du 15 septembre 2025

En raison d’une adaptation de l’exploitation de la ligne, l'arrêt « Le Châtelard », situé sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, sera desservi à 08h22 le matin en direction de l'école (service EDG01-04), et à 16h37 le soir pour le retour (service EDG01-03).

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car EDG01 PRIMAIRE ST CHRISTOPHE SUR GUIERS Cars Région

    vers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS
    vers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS
Voir toutes les infos trafic