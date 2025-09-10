Infos transport en commun : L.EDG01 : Modification arrêt « Le Châtelard » à compter du 15 septembre
Perturbation
A compter du 15 septembre 2025
En raison d’une adaptation de l’exploitation de la ligne, l'arrêt « Le Châtelard », situé sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, sera desservi à 08h22 le matin en direction de l'école (service EDG01-04), et à 16h37 le soir pour le retour (service EDG01-03).
Merci de votre compréhension.
