Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

A compter du 15 septembre 2025

En raison d’une adaptation de l’exploitation de la ligne, l'arrêt « Le Châtelard », situé sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, sera desservi à 08h22 le matin en direction de l'école (service EDG01-04), et à 16h37 le soir pour le retour (service EDG01-03).

Merci de votre compréhension.