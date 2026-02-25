itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 25/02/2026

Infos transport en commun : L.EDG01 : arrêts "Mairie" et "Ancienne Ecole" non desservis du 2 au 6 mars

Perturbation

Jusqu'au 06/03/2026 - Cars Région

Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026.

 

 

En raison de travaux de mise en séparatif sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• Les arrêts « Mairie » et « Ancienne Ecole » ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « Berland Café Raffin » à Saint-Christophe-sur-Guiers.

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car EDG01 PRIMAIRE ST CHRISTOPHE SUR GUIERS Cars Région

    vers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS
    vers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS
Voir toutes les infos trafic