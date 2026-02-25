Infos transport en commun : L.EDG01 : arrêts "Mairie" et "Ancienne Ecole" non desservis du 2 au 6 mars
Perturbation
Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026.
En raison de travaux de mise en séparatif sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
• Les arrêts « Mairie » et « Ancienne Ecole » ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « Berland Café Raffin » à Saint-Christophe-sur-Guiers.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
EDG01 PRIMAIRE ST CHRISTOPHE SUR GUIERS Cars Régionvers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS
vers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS