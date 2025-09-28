Infos transport en commun : Le 28/09, ligne 17 déviée entre H. de Police et Corenc Mairie (brocante)
Perturbation
La ligne 17 est déviée entre les arrêts Hôtel de Police et Corenc Mairie en raison d'une brocante secteur Saint-Laurent. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
17 GRENOBLE Verdun - Préfecture / MEYLAN Lycée du Grésivaudan / CORENC Montfleury M’Résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / CORENC - Montfleury
vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
- Xavier Jouvin GRENOBLE