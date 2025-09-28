itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 23/09/2025

Infos transport en commun : Le 28/09, ligne 17 déviée entre H. de Police et Corenc Mairie (brocante)

Perturbation

Du 28/09/2025 au 29/09/2025 - M’Réso

La ligne 17 est déviée entre les arrêts Hôtel de Police et Corenc Mairie en raison d'une brocante secteur Saint-Laurent. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 17 GRENOBLE Verdun - Préfecture / MEYLAN Lycée du Grésivaudan / CORENC Montfleury M’Réso

    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / CORENC - Montfleury
    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    • Xavier Jouvin GRENOBLE
