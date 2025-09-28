Perturbation

Du 28/09/2025 au 29/09/2025 - M’Réso

La ligne 17 est déviée entre les arrêts Hôtel de Police et Corenc Mairie en raison d'une brocante secteur Saint-Laurent. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.