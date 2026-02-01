Infos transport en commun : Le 28/02 de 15h30 à 17h ligne 22 déviée entre Karben et Pt Vence (festivités)
Perturbation
La ligne 22 est déviée entre les arrêts Karben et Pont de Vence en raison de festivités. Déviation via les arrêts Moutonnées de la igne 22, Les Bonnais, Karben des lignes 51, 54, 63 Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
22 Grenoble Oxford / Saint-Égrève Gare M résovers GRENOBLE - Oxford
vers SAINT EGREVE - Saint-Égrève Gare