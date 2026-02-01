Perturbation

Du 28/02/2026 au 28/02/2026 - M réso

La ligne 22 est déviée entre les arrêts Karben et Pont de Vence en raison de festivités. Déviation via les arrêts Moutonnées de la igne 22, Les Bonnais, Karben des lignes 51, 54, 63 Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.