itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 26/02/2026

Infos transport en commun : Le 28/02 de 15h30 à 17h ligne 22 déviée entre Karben et Pt Vence (festivités)

Perturbation

Du 28/02/2026 au 28/02/2026 - M réso

La ligne 22 est déviée entre les arrêts Karben et Pont de Vence en raison de festivités. Déviation via les arrêts Moutonnées de la igne 22, Les Bonnais, Karben des lignes 51, 54, 63 Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 22 Grenoble Oxford / Saint-Égrève Gare M réso

    vers GRENOBLE - Oxford
    vers SAINT EGREVE - Saint-Égrève Gare
Voir toutes les infos trafic