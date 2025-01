Perturbation

Du 22/01/2025 au 23/01/2025 - M'Réso

En raison de l'événement La Grande Odyssée, les horaires de la ligne sont adaptés pour la journée. Direction Sarcenas Col de Porte : deux départs supplémentaires sont mis en place à 11h25 et 13h00. Le départ de 16h25 ne dessert pas Pont du Croz. En direction de Grenoble Notre-Dame – Musée : un départ supplémentaire à 16h30 est mis en place à partir de Col de Porte. Les départs de 17h15 et 18h30, s’effectuent à l’arrêt Col de Porte. L’arrêt Pont du Croz n’est pas desservi. Retrouvez plus d'infos en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.