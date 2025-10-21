Infos transport en commun : Le 21/10,
L'arrêt Docteur Schweitzer de la ligne C5 direction Université - Biologie, Palais de Justice - Gare est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.
Perturbation
L'arrêt Docteur Schweitzer de la ligne C5 direction Université - Biologie, Palais de Justice - Gare est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.
Ligne(s) concernée(s)
-
C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M’Résovers GIERES - Université - Biologie