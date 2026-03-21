Perturbation

Jusqu'au 21/03/2026 - M réso

En fonction de l'affluence, la ligne C11 peut être déviée entre les arrêts Gares et Sablons en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville. Déviation via les arrêts Auguste Ravier de la ligne 18, Condorcet et Alsace Lorraine de la ligne C14.