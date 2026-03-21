Infos transport en commun : Le 21/03 dès 15h00,manif. Selon l'affluence, bus C11 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic
Perturbation
En fonction de l'affluence, la ligne C11 peut être déviée entre les arrêts Gares et Sablons en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville. Déviation via les arrêts Auguste Ravier de la ligne 18, Condorcet et Alsace Lorraine de la ligne C14.
Ligne(s) concernée(s)
-
C11 Voiron - Grenoble - Lumbin M résovers LUMBIN - Longs Prés
vers VOIRON - Voiron Gare Routière Sud / GRENOBLE - Gares