Infos transport en commun : Le 21/03 dès 14h30,manif. Selon l'affluence, bus 15 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic.
Perturbation
En fonction de l'affluence, la ligne 15 ne circule pas entre les arrêts Flandrin - Valmy et Verdun - Préfecture en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville.Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
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15 Domène Les Arnauds / Domène Chenevières / Grenoble Verdun - Préfecture M résovers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières