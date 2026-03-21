itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 21/03/2026

Infos transport en commun : Le 21/03 de 14h à 19h Pas de tram A entre Verdun et gares (manif)

Perturbation

Du 21/03/2026 au 21/03/2026 - M réso

La ligne A ne circule pas entre les stations Verdun - Préfecture et Gares en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville. À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway A Fontaine La Poya / Le Pont-de-Claix L'Etoile M réso

    vers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
    vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place / GRENOBLE - Malherbe
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