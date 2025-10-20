Infos transport en commun : Le 20/10 de 8h30 à 17h
Perturbation
L'arrêt Place de la République de la ligne 15 direction Verdun - Préfecture, Chenevières, Les Arnauds est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire est positionné rue Jean-Jaurès.
Ligne(s) concernée(s)
15 DOMÈNE Les Arnauds / DOMÈNE Chenevière / GRENOBLE Verdun - Préfecture M’Résovers GRENOBLE - Verdun - Préfecture