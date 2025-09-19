Infos transport en commun : Le 18/09, dès 9h30 Pas de tram C entre G. Rivet et Vallier-Calmette (manif)
Perturbation
La ligne C ne circule pas entre les stations Gustave Rivet et Vallier - Docteur Calmette en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville. À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront.
Ligne(s) concernée(s)
-
C SAINT-MARTIN-D HÈRES Université Condillac / SEYSSINS Le Prisme M’Résovers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac / GRENOBLE - Flandrin - Valmy