Infos transport en commun : Le 17/03, ligne 49 déviée direction Clin. Dauphiné entre L'Agneau et Seyssins Village (tvx)
Perturbation
La ligne 49 est déviée en direction de Clinique du Dauphiné entre les arrêts L'Agneau et Seyssins Village en raison de travaux secteur Avenue de Grenoble, Seyssins. Déviation via l'avenue de la Poste. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
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49 Seyssinet-Pariset Cimetière / Seyssins Clinique du Dauphiné M résovers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné