itinisère

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Date d'impression : 13/03/2026

Infos transport en commun : Le 17/03, ligne 49 déviée direction Clin. Dauphiné entre L'Agneau et Seyssins Village (tvx)

Perturbation

Du 17/03/2026 au 18/03/2026 - M réso

La ligne 49 est déviée en direction de Clinique du Dauphiné entre les arrêts L'Agneau et Seyssins Village en raison de travaux secteur Avenue de Grenoble, Seyssins. Déviation via l'avenue de la Poste. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 49 Seyssinet-Pariset Cimetière / Seyssins Clinique du Dauphiné M réso

    vers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
    vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné
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