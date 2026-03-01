Perturbation

Du 17/03/2026 au 18/03/2026 - M réso

La ligne 49 est déviée en direction de Clinique du Dauphiné entre les arrêts L'Agneau et Seyssins Village en raison de travaux secteur Avenue de Grenoble, Seyssins. Déviation via l'avenue de la Poste. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.