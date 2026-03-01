Infos transport en commun : Le 16/03 de 7h à 23h Report du terminus au rond-point des Gaboureaux
Perturbation
En raison du retour de l'Équipe de France et du drapeau paralympique à Chamrousse, l'arrêt Le Recoin n'est pas desservi. Reportez-vous à l'arrêt au rond-point des Gaboureaux.
Ligne(s) concernée(s)
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N93 Grenoble Gare Routière - Gières Gare Chamandier / Chamrousse M résovers CHAMROUSSE - VILLAGE DU BACHAT / CHAMROUSSE - Domaine Nordique / CHAMROUSSE - 1750 - Roche Beranger
vers GRENOBLE - Gare routiere / GIERES - Gières Gare - Chamandier