itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 13/03/2026

Infos transport en commun : Le 16/03 de 7h à 23h Report du terminus au rond-point des Gaboureaux

Perturbation

Du 16/03/2026 au 16/03/2026 - M réso

En raison du retour de l'Équipe de France et du drapeau paralympique à Chamrousse, l'arrêt Le Recoin n'est pas desservi. Reportez-vous à l'arrêt au rond-point des Gaboureaux.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus N93 Grenoble Gare Routière - Gières Gare Chamandier / Chamrousse M réso

    vers CHAMROUSSE - VILLAGE DU BACHAT / CHAMROUSSE - Domaine Nordique / CHAMROUSSE - 1750 - Roche Beranger
    vers GRENOBLE - Gare routiere / GIERES - Gières Gare - Chamandier
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