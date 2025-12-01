Perturbation

Du 14/12/2025 au 15/12/2025 - M réso

La ligne 17 est déviée entre les arrêts Hôtel de Police et Corenc Mairie en raison d'une brocante secteur Saint-Laurent, Grenoble. Déviation via les arrêts Hôpital Couple Enfant, Commandant Nal, Musée Hébert, Centre Théologique de la ligne 18 et l'arrêt Le Cèdre. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.