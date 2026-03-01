Infos transport en commun : Le 14/03, Pas de bus 25 entre Les Saillants et Pt Genevrey (événement)
Perturbation
La ligne 25 ne circule pas entre les arrêts Les Saillants et Le Pont de Genevrey en raison d'un événement secteur Le Gua. En raison de la foire aux escargots, veuillez vous reporter à l'arrêt Le Pont de Genevrey. Pour assurer la correspondance, la ligne 44 est est exceptionnellement prolongée à l’arrêt Le Pont de Genevrey. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne