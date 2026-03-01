Perturbation

Du 14/03/2026 au 15/03/2026 - M réso

La ligne 25 ne circule pas entre les arrêts Les Saillants et Le Pont de Genevrey en raison d'un événement secteur Le Gua. En raison de la foire aux escargots, veuillez vous reporter à l'arrêt Le Pont de Genevrey. Pour assurer la correspondance, la ligne 44 est est exceptionnellement prolongée à l’arrêt Le Pont de Genevrey. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.