Infos transport en commun : Le 14/03 après 16h, Pas de bus 15 entre F.-Valmy et Verdun (événement sportif)
Perturbation
La ligne 15 ne circule pas entre les arrêts Flandrin - Valmy et Verdun - Préfecture en raison d'un événement sportif secteur Stade des Alpes . Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
15 Domène Les Arnauds / Domène Chenevières / Grenoble Verdun - Préfecture M résovers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières