Perturbation

Du 14/03/2026 au 15/03/2026 - M réso

La ligne 15 ne circule pas entre les arrêts Flandrin - Valmy et Verdun - Préfecture en raison d'un événement sportif secteur Stade des Alpes . Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.