Perturbation

Du 13/12/2025 au 13/12/2025 - M réso

La ligne 24 est déviée entre les arrêts Bir Hakeim et Elsa Triolet en raison de festivités secteur Avenue Ambroise Croizat, Saint-Martin-d'Hères. Déviation via les arrêt Flandrin-Valmy, Péri-Brossolette, Neyrpic Belledonne, Clinique Belledonne et Champ Roman de la ligne 15. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.