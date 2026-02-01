Perturbation

Du 09/02/2026 au 09/02/2026 - M réso

La ligne 25 ne circule pas entre les arrêts Louise Michel et Colonel Dumont en raison de travaux secteur Rue Colonel Dumont, Grenoble. Reportez-vous à l'arrêt Louise Michel de la ligne C2. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.