Perturbation

Du 08/03/2026 au 09/03/2026 - M réso

La ligne N62 est déviée entre les arrêts Notre-Dame - Musée et Saint-Germain en raison d'une brocante secteur Saint-Laurent. Se reporter aux arrêts Notre-Dame – Musée ou Saint-Germain Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.