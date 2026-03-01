Infos transport en commun : Le 08/03, ligne N62 déviée entre Notre-Dame et St-Germain (brocante)
Perturbation
La ligne N62 est déviée entre les arrêts Notre-Dame - Musée et Saint-Germain en raison d'une brocante secteur Saint-Laurent. Se reporter aux arrêts Notre-Dame – Musée ou Saint-Germain Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
N62 Grenoble Notre-Dame - Musée / Sarcenas Pont du Croz / Col de Porte M résovers SARCENAS - La Prairie / SARCENAS - Col de Porte / SARCENAS - Pont du Croz
vers GRENOBLE - Notre-Dame - Musée