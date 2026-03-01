itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 04/03/2026

Infos transport en commun : Le 08/03, ligne N62 déviée entre Notre-Dame et St-Germain (brocante)

Perturbation

Du 08/03/2026 au 09/03/2026 - M réso

La ligne N62 est déviée entre les arrêts Notre-Dame - Musée et Saint-Germain en raison d'une brocante secteur Saint-Laurent. Se reporter aux arrêts Notre-Dame – Musée ou Saint-Germain Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus N62 Grenoble Notre-Dame - Musée / Sarcenas Pont du Croz / Col de Porte M réso

    vers SARCENAS - La Prairie / SARCENAS - Col de Porte / SARCENAS - Pont du Croz
    vers GRENOBLE - Notre-Dame - Musée
Voir toutes les infos trafic