Perturbation

Du 08/01/2026 au 09/01/2026 - M réso

En soirée, à partir de 22h, la ligne B ne circule pas entre les stations Plaine des Sports et Université - Condillac en raison de travaux de nuit. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. La ligne D ne circule pas, des bus relais circulent entre les stations Etienne Grappe et Gières Gares- Université. Retrouvez le plan détaillé du Bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.