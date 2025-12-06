itinisère

Infos transport en commun : Le 06/12,
L'arrêt Place du Château de la ligne 23 direction Université - Bibliothèques, Le Péage est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de festivités.

Perturbation

Du 06/12/2025 au 07/12/2025 - M réso

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    • Place du Château VIZILLE
    vers VIZILLE - Le Péage
    • Place du Château VIZILLE
