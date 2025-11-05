itinisère

Infos transport en commun : Le 05/11 de 9h à 13h Ligne 42 travaux Chemin de l’Eglise, Meylan

Perturbation

Du 05/11/2025 au 05/11/2025 - M’Réso

La ligne 42 est déviée entre les arrêts Les Arriots et Croix de Cibeins dans les deux sens en raison de travaux secteur Chemin de l’Eglise, Meylan. Arrêts non desservis : Chemin de l’Eglise, Saint Victor

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 42 MEYLAN Place de la Louisiane / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M’Réso

    vers MEYLAN - Place de la Louisiane
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
