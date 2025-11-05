Infos transport en commun : Le 05/11 de 9h à 13h Ligne 42 travaux Chemin de l’Eglise, Meylan
Perturbation
La ligne 42 est déviée entre les arrêts Les Arriots et Croix de Cibeins dans les deux sens en raison de travaux secteur Chemin de l’Eglise, Meylan. Arrêts non desservis : Chemin de l’Eglise, Saint Victor
Ligne(s) concernée(s)
-
42 MEYLAN Place de la Louisiane / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M’Résovers MEYLAN - Place de la Louisiane
vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau