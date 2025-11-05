Perturbation

Du 05/11/2025 au 05/11/2025 - M’Réso

La ligne 42 est déviée entre les arrêts Les Arriots et Croix de Cibeins dans les deux sens en raison de travaux secteur Chemin de l’Eglise, Meylan. Arrêts non desservis : Chemin de l’Eglise, Saint Victor