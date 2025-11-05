Perturbation

Du 05/11/2025 au 05/11/2025 - M’Réso

La ligne 17 est déviée en direction de Verdun - Préfecture entre les arrêts Saint-Roch et Verdun - Préfecture en raison de travaux secteur Rue Cornélie Gémond, Grenoble. Déviation via l'arrêt Bir Hakeim de la ligne 15. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.