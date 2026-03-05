Infos transport en commun : Le 05/03 après 23h, ligne C6 déviée entre Verlaine et Seyssinet H. Ville (travaux)
Perturbation
La ligne C6 est déviée entre les arrêts Verlaine et Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville en raison de travaux de nuit secteur Echangeur du Rondeau. Déviation via le Cours de la Libération et le Boulevard Joseph Vallier. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
C6 Eybens Maisons Neuves / Grenoble Oxford M résovers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Oxford