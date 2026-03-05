Perturbation

Du 05/03/2026 au 06/03/2026 - M réso

La ligne C6 est déviée entre les arrêts Verlaine et Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville en raison de travaux de nuit secteur Echangeur du Rondeau. Déviation via le Cours de la Libération et le Boulevard Joseph Vallier. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.