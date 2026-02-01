itinisère

Infos transport en commun : Le 04/02 après 18h, Pas de bus C1 entre V. Hugo et Cité J. Macé (événement)

Perturbation

Du 04/02/2026 au 05/02/2026 - M réso

La ligne C1 ne circule pas entre les arrêts Victor Hugo et Cité Jean Macé en raison d'un événement secteur Grenoble. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C1 Grenoble Cité Jean Macé / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M réso

    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
