Infos transport en commun : Le 04/02 après 18h, Pas de bus C1 entre V. Hugo et Cité J. Macé (événement)
Perturbation
La ligne C1 ne circule pas entre les arrêts Victor Hugo et Cité Jean Macé en raison d'un événement secteur Grenoble. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
C1 Grenoble Cité Jean Macé / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M résovers GRENOBLE - Cité Jean Macé
vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau