Jusqu'au 31/12/2024 - Cars Région

Dès jeudi 19 septembre

Le départ de l'arrêt "Le Plantier" et Saint-Hilaire-de-la-Côte à 08h05 en direction de la Cité Scolaire à La Côte-Saint-André circulant le lundi, mardi, jeudi et vendredi est décalé et fixé à 08h08.

Merci de votre compréhension.