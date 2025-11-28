Infos transport en commun : L.CSA10 et SSB03 : arrêt non desservi du 29 septembre au 28 novembre
Perturbation
Du 29 septembre au 28 novembre 2025
En raison de travaux sur la commune de Marcilloles, l’arrêt « Quai Sud » ne sera pas desservi à Marcilloles :
- Merci de vous reporter à l’arrêt « Avenue de la Gare » à Marcilloles, exceptionnellement desservi.
- Pour les départs suivants, merci de vous reporter à l’arrêt « Mairie » à Marcilloles :
- CSA1011 départ de La Côte-Saint-André en direction Marcollin à 12H15
- CSA1005 départ de La Côte-Saint-André en direction Thodure à 16H00
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
CSA10 LENTIOL-MARCILLOLES-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
-
SSB03 PAJAY-MARCILLOLES-ST SIMEON DE BRESSIEUX Cars Régionvers SAINT SIMEON DE BRESSIEUX