Infos transport en commun : L.CSA10 et SSB03 : arrêt non desservi du 29 septembre au 28 novembre

Perturbation

Jusqu'au 28/11/2025 - Cars Région

Du 29 septembre au 28 novembre 2025

En raison de travaux sur la commune de Marcilloles, l’arrêt « Quai Sud » ne sera pas desservi à Marcilloles :

  • Merci de vous reporter à l’arrêt « Avenue de la Gare » à Marcilloles, exceptionnellement desservi.
  • Pour les départs suivants, merci de vous reporter à l’arrêt « Mairie » à Marcilloles :
  1. CSA1011 départ de La Côte-Saint-André en direction Marcollin à 12H15
  2. CSA1005 départ de La Côte-Saint-André en direction Thodure à 16H00

 

Merci de votre compréhension.

