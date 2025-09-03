Infos transport en commun : L.CSA10: arrêt "La Chataigneraie" à Sardieu desservi dès mercredi 10 septembre
Perturbation
Dès mercredi 10 septembre
En raison d'un surreffectif le mercredi matin, la desserte de l'arrêt " La Chataigneraie" à Sardieu est adaptée.
Le départ à 7h05 de l'arrêt "Ferme Sancy" à Lentiol en direction de la Cité Scolaire à La Côte-St-André circulant le mercredi desservira l'arrêt " La Chataigneraie" à Sardieu à 7h35.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
CSA10 LENTIOL-MARCILLOLES-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers LENTIOL / MARCILLOLES / MARCOLLIN / SARDIEU / THODURE