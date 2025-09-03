itinisère

Infos transport en commun : L.CSA10: arrêt "La Chataigneraie" à Sardieu desservi dès mercredi 10 septembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès mercredi 10 septembre 

 

En raison d'un surreffectif le mercredi matin, la desserte de l'arrêt " La Chataigneraie" à Sardieu est adaptée.

Le départ à 7h05 de l'arrêt "Ferme Sancy" à Lentiol en direction de la Cité Scolaire à La Côte-St-André circulant le mercredi desservira l'arrêt " La Chataigneraie" à Sardieu à 7h35.

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car CSA10 LENTIOL-MARCILLOLES-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers LENTIOL / MARCILLOLES / MARCOLLIN / SARDIEU / THODURE
