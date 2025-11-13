itinisère

Date d'impression : 13/11/2025

Infos transport en commun : L.CSA09 : modification horaire les mercredis matin dès le 19 novembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du mercredi 19 novembre 2025

 

Afin d’assurer une arrivée à l’heure aux établissements scolaires de La-Côte-Saint-André le mercredi matin

  • Le service CSA09-16 est avancé de 7 minutes. Merci de vous reporter à la fiche horaire ci-dessous :

 

csa09-modif-horaire.JPG

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car CSA09 BIOL-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers BELMONT / BIZONNES / EYDOCHE / FLACHERES / LONGECHENAL / MONTREVEL / MOTTIER (LE)
