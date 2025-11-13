Infos transport en commun : L.CSA09 : modification horaire les mercredis matin dès le 19 novembre
Perturbation
A compter du mercredi 19 novembre 2025
Afin d’assurer une arrivée à l’heure aux établissements scolaires de La-Côte-Saint-André le mercredi matin
- Le service CSA09-16 est avancé de 7 minutes. Merci de vous reporter à la fiche horaire ci-dessous :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
CSA09 BIOL-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers BELMONT / BIZONNES / EYDOCHE / FLACHERES / LONGECHENAL / MONTREVEL / MOTTIER (LE)