Infos transport en commun : L.CSA05: modification d'itinéraire dès mercredi 8 octobre
Perturbation
Dès mercredi 8 octobre 2025
En raison de sureffectifs le mercredi midi, l’itinéraire d’un car est prolongé jusqu’à St-Etienne-de-St-Geoirs.
- Le départ de 12h10 de la Cité Scolaire à La Côte-St-André en direction de l’arrêt « Le Martinet D130 » à Brézins circulant le mercredi partant quai 18 (devant le lycée Hector Berlioz) à la Cité Scolaire desservira également la gare routière de St-Etienne-de-St-Geoirs, son terminus.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
CSA05 LA COTE ST ANDRE-ST ETIENNE-IZEAUX Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
vers BREZINS / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SILLANS