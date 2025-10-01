itinisère

Infos transport en commun : L.CSA05: modification d'itinéraire dès mercredi 8 octobre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès mercredi 8 octobre 2025

 

En raison de sureffectifs le mercredi midi, l’itinéraire d’un car est prolongé jusqu’à St-Etienne-de-St-Geoirs.

  • Le départ de 12h10 de la Cité Scolaire à La Côte-St-André en direction de l’arrêt « Le Martinet D130 » à Brézins circulant le mercredi partant quai 18 (devant le lycée Hector Berlioz) à la Cité Scolaire desservira également la gare routière de St-Etienne-de-St-Geoirs, son terminus.

Merci de votre compréhension

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car CSA05 LA COTE ST ANDRE-ST ETIENNE-IZEAUX Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
    vers BREZINS / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SILLANS
