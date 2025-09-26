Infos transport en commun : L.CSA03, VOI04, VOI07, T51 et T56 : arrêt non desservi du 24 au 26 septembre
Perturbation
Du mercredi 24 septembre 2025 à 13h30 au vendredi 26 septembre 2025 à 19h00
L’arrêt « Place du Château » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Avenue de l’Europe » (exceptionnellement desservi pour la ligne T51), uniquement en direction de Voiron.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
VOI07 BEVENAIS-COLOMBE-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers APPRIEU / BEVENAIS / GRAND LEMPS (LE)
-
T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
-
T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
-
CSA03 VOIRON-LE GRAND LEMPS-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
-
VOI04 LA COTE ST ANDRE-LE GRAND LEMPS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)