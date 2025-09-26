itinisère

Infos transport en commun : L.CSA03, VOI04, VOI07, T51 et T56 : arrêt non desservi du 24 au 26 septembre

Perturbation

Jusqu'au 26/09/2025 - Cars Région

Du mercredi 24 septembre 2025 à 13h30 au vendredi 26 septembre 2025 à 19h00

L’arrêt « Place du Château » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Avenue de l’Europe » (exceptionnellement desservi pour la ligne T51), uniquement en direction de Voiron.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VOI07 BEVENAIS-COLOMBE-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers APPRIEU / BEVENAIS / GRAND LEMPS (LE)

  • Car T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car CSA03 VOIRON-LE GRAND LEMPS-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON

  • Car VOI04 LA COTE ST ANDRE-LE GRAND LEMPS-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)
