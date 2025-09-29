Infos transport en commun : L.CRE10 : modification des services a partir du 2 septembre
Perturbation
A partir de jeudi 2 septembre 2025
En raison de surcharges sur la ligne CRE10 pour les retours, modification des itinéraires à emprunter pour les usagers de l’arrêt « Passieu-Chevramont » à Saint Romain de Jalionas. Suppression de l’arrêt « Eglise » à Loyettes déjà desservi par les Cars de Région de l’Ain.
• L’arrêt « Passieu-Chevramont » à Saint Romain de Jalionas ne sera plus desservi par les CRE1007 et CRE1011 mais ajouté sur les CRE1003 et CRE1013.
• Les horaires d’arrivées des arrêts « Passieu-Chevramont », « Zone artisanale » et « Le Port » seront impactés.
• L’arrêt « Eglise » à Loyettes ne sera plus desservi par la CRE10. Il est desservi par la ligne 25_1907 des Cars de Région de l’Ain.
• Vous trouverez les nouveaux horaires de passages aux arrêts ci-dessous :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
CRE10 ST ROMAIN DE JALIONAS-CREMIEU Cars Régionvers CREMIEU
vers LOYETTES / SAINT ROMAIN DE JALIONAS