Jusqu'au 28/06/2024 - Cars Région

Ce jeudi 27 et vendredi 28 juin, sur la ligne CRE01 et CRE03, les départs à 16h35 de Crémieu en direction de Moras et à 16h35 de Crémieu en direction de Dizimieu ne sont pas effectués.

Aussi, tous les services de la ligne CRE10 et certains services des lignes CRE07, CRE08 et CRE09 ne sont pas effectués.

Ci-dessous le tableau des départs non effectués pour la ligne CRE07 :

Ci-dessous le tableau des départs non effectués pour la ligne CRE08 :

Ci-dessous le tableau des départs non effectués pour la ligne CRE09 :

Merci de votre compréhension.