Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Dès le lundi 6 janvier 2025

Les lignes desservant l’Institution Sœur Emmanuelle indiqueront désormais, sur les cars et les fiches horaires, à la fois la destination finale et le numéro de l’itinéraire emprunté.

Par exemple avec la CRE08. La fiche horaire disponible sur le site www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr pour les retours est la suivante :

Si vous prenez le car depuis l’ISE pour aller à « La Place » à Hières-sur-Amby vous prendrez le car « CRE08-09 » le mercredi et le « CRE08-05 » les soirs de semaine.

Cela permet de localiser plus facilement son car et d’avoir des informations plus ciblées dans le cas où l’offre de votre ligne changerait.

Bonne route sur notre réseau