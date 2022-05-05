Infos transport en commun : L.COR01, COR02, DOM01, DOM02, MEY01, T81, T82, T83 : retard
Perturbation
Suite à un incident sur les lignes COR01, COR02, DOM01, DOM02, MEY01, T81, T82, T83, des retards sont à prévoir.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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MEY01 BIVIERS-MONTBONNOT-MEYLAN Cars Régionvers MEYLAN
vers MONTBONNOT SAINT MARTIN / SAINT ISMIER
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COR01 ST VINCENT DE MERCUZE-CROLLES-CORENC Cars Régionvers CORENC
vers CROLLES / DOMENE / LUMBIN / SAINT ISMIER / SAINT NAZAIRE LES EYMES / SAINT VINCENT DE MERCUZE
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DOM01 CHAMP PRES FROGES-BRIGNOUD-DOMENE Cars Régionvers DOMENE
vers CHAMP PRES FROGES (LE) / VERSOUD (LE) / VILLARD BONNOT
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COR02 GONCELIN-BRIGNOUD-CORENC Cars Régionvers CORENC
vers GONCELIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
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DOM02 REVEL-ST JEAN LE VIEUX-DOMENE Cars Régionvers DOMENE
vers REVEL / SAINT JEAN LE VIEUX
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T82 ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON Cars Régionvers TRONCHE (LA)
vers SAINT NAZAIRE LES EYMES
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T83 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers CHAMBERY / RAVOIRE (LA)