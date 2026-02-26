itinisère

Date d'impression : 26/02/2026

Infos transport en commun : L.CND01 : horaires modifiés à compter du 5 mars

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

A compter du jeudi 5 mars 2026

Afin de s’adapter aux horaires de sortie des établissements scolaires de Condrieu, des modifications sont effectués sur le réseau.

Les horaires sont avancés au départ des collèges de Condrieu pour mieux correspondre aux horaires de sortie des élèves :

l-cnd01-horaires-avances-a-compter-du-5-mars-2026.JPG

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car CND01 LES ROCHES-ST PRIM-ST CLAIR-CONDRIEU Cars Région

    vers CONDRIEU
    vers CLONAS SUR VAREZE / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT PRIM
