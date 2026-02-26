Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

A compter du jeudi 5 mars 2026

Afin de s’adapter aux horaires de sortie des établissements scolaires de Condrieu, des modifications sont effectués sur le réseau.

Les horaires sont avancés au départ des collèges de Condrieu pour mieux correspondre aux horaires de sortie des élèves :

Merci de votre compréhension