Infos transport en commun : L.CND01 : horaires modifiés à compter du 5 mars
Perturbation
A compter du jeudi 5 mars 2026
Afin de s’adapter aux horaires de sortie des établissements scolaires de Condrieu, des modifications sont effectués sur le réseau.
Les horaires sont avancés au départ des collèges de Condrieu pour mieux correspondre aux horaires de sortie des élèves :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
CND01 LES ROCHES-ST PRIM-ST CLAIR-CONDRIEU Cars Régionvers CONDRIEU
vers CLONAS SUR VAREZE / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT PRIM