Infos transport en commun : L.CHM06 : arrêt non desservi à Chatonnay vendredi 12 décembre
Perturbation
Le vendredi 12 décembre à partir de 15h00
En raison de la fermeture de la rue des Tisserands sur la commune de Chatonnay, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Église » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Rue du 8 Mai » exceptionnellement desservi à Chatonnay.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
CHM06 STE ANNE SUR GERVONDE-CHATONNAY-CHAMPIER Cars Régionvers CHAMPIER
vers CHATONNAY / SAINTE ANNE SUR GERVONDE