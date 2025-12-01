Jusqu'au 12/12/2025 - Cars Région

Le vendredi 12 décembre à partir de 15h00

En raison de la fermeture de la rue des Tisserands sur la commune de Chatonnay, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Église » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Rue du 8 Mai » exceptionnellement desservi à Chatonnay.

Merci de votre compréhension