Infos transport en commun : L.CHM02, NIV08 et T31 : arrêt "Eclose Village" déplacé du 2 au 20 février

Perturbation

Jusqu'au 20/02/2026 - Cars Région

Du lundi 02 février 2026 au vendredi 20 février 2026

En raison de travaux sur la commune de Eclose-Badinières, l’arrêt « Eclose Village » sera déplacé de l’autre côté du carrefour de la RD56A, comme indiqué sur le plan ci-dessous :

arret-eclose-village-deplace.JPG

Merci de votre compréhension.

 

Ligne(s) concernée(s)

