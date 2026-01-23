Jusqu'au 20/02/2026 - Cars Région

Du lundi 02 février 2026 au vendredi 20 février 2026

En raison de travaux sur la commune de Eclose-Badinières, l’arrêt « Eclose Village » sera déplacé de l’autre côté du carrefour de la RD56A, comme indiqué sur le plan ci-dessous :

Merci de votre compréhension.