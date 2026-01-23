Infos transport en commun : L.CHM02, NIV08 et T31 : arrêt "Eclose Village" déplacé du 2 au 20 février
Perturbation
Du lundi 02 février 2026 au vendredi 20 février 2026
En raison de travaux sur la commune de Eclose-Badinières, l’arrêt « Eclose Village » sera déplacé de l’autre côté du carrefour de la RD56A, comme indiqué sur le plan ci-dessous :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
CHM02 LES EPARRES-CULIN-ECLOSE-CHAMPIER Cars Régionvers CHAMPIER
-
T31 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
-
NIV08 LA COTE ST ANDRE-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE