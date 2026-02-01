Infos transport en commun : L.CHA01, T41 et VOI05 : retards
Perturbation
Du 24 au 28 février, en raison d’une circulation difficile à Coublevie – RD128 (route du Bourg), les cars des lignes CHA01, T41 et VOI05 circulent en alternat.
Ligne(s) concernée(s)
-
T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
vers VOIRON
-
VOI05 ST CHRISTOPHE SUR GUIERS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS
-
CHA01 ST LAURENT DU PONT-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY
vers VOIRON