itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 23/02/2026

Infos transport en commun : L.CHA01, T41 et VOI05 : retards

Perturbation

Jusqu'au 28/02/2026 - Cars Région

Du 24 au 28 février, en raison d’une circulation difficile à Coublevie – RD128 (route du Bourg), les cars des lignes CHA01, T41 et VOI05 circulent en alternat.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Région

    vers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
    vers VOIRON

  • Car VOI05 ST CHRISTOPHE SUR GUIERS-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS

  • Car CHA01 ST LAURENT DU PONT-CHAMBERY Cars Région

    vers CHAMBERY
    vers VOIRON
