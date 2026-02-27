Infos transport en commun : L.CHA01 et T41 : arrêt "Covet" non desservi du 3 mars au 1er mai
Perturbation
Du mardi 3 mars au vendredi 1er mai 2026
En raison de travaux de renouvellement du réseau GRDF sur la commune de Chambéry, l’arrêt « Covet » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Gare Routière », uniquement dans le sens Voiron → Chambéry.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
-
CHA01 ST LAURENT DU PONT-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY