Infos transport en commun : L.CHA01 et T41 : arrêt "Covet" non desservi du 3 mars au 1er mai

Perturbation

Jusqu'au 01/05/2026 - Cars Région

Du mardi 3 mars au vendredi 1er mai 2026

En raison de travaux de renouvellement du réseau GRDF sur la commune de Chambéry, l’arrêt « Covet » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Gare Routière », uniquement dans le sens Voiron → Chambéry.

 

