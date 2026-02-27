Jusqu'au 01/05/2026 - Cars Région

Du mardi 3 mars au vendredi 1er mai 2026

En raison de travaux de renouvellement du réseau GRDF sur la commune de Chambéry, l’arrêt « Covet » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Gare Routière », uniquement dans le sens Voiron → Chambéry.

Merci de votre compréhension.