Infos transport en commun : L.BJA10 : arrêt non desservi du 7 avril au 31 août
Perturbation
Du 7 avril et jusqu’à la fin de l’année scolaire
En raison de travaux sur la commune de Saint-Clair-de-la-Tour, La circulation sur le RD2 est modifiée , entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
- BJA10 : la ligne est déviée , l’arrêt « Canut RD2 » ne sera pas desservi et reporté à l’arrêt « Eglise » situé sur l’avenue du Stade.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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BJA10 PONT DE BEAUVOISIN-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU