Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

Du 7 avril et jusqu’à la fin de l’année scolaire

En raison de travaux sur la commune de Saint-Clair-de-la-Tour, La circulation sur le RD2 est modifiée , entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

- BJA10 : la ligne est déviée , l’arrêt « Canut RD2 » ne sera pas desservi et reporté à l’arrêt « Eglise » situé sur l’avenue du Stade.

Merci de votre compréhension