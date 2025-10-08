Jusqu'au 08/10/2025 - Cars Région

Du 25 septembre au 8 octobre 2025

En raison de travaux sur la commune de Succieu, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• BJA0602 départ de Succieu « Le stade » à 6h50, le car effectue son départ de l’arrêt « Le Javet » à 6h50.

• L’arrêt « Succieu Place » n’est pas desservi sur les services retours du soir et du mercredi midi.

Merci de votre compréhension