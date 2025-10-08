itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 28/09/2025

Infos transport en commun : L.BJA06 : modifications des services

Perturbation

Jusqu'au 08/10/2025 - Cars Région

Du 25 septembre au 8 octobre 2025

 En raison de travaux sur la commune de Succieu, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• BJA0602 départ de Succieu « Le stade » à 6h50, le car effectue son départ de l’arrêt « Le Javet » à 6h50.

• L’arrêt « Succieu Place » n’est pas desservi sur les services retours du soir et du mercredi midi.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BJA06 ST V. CESSIEU-SUCCIEU-SEREZIN-B.JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers SAINT VICTOR DE CESSIEU
Voir toutes les infos trafic