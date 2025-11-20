Jusqu'au 31/07/2026 - Cars Région

Dès le lundi 24 novembre 2025.

Pour simplifier la prise en charge des usagers, l’arrêt « Place de la République » est remplacé par l’arrêt « Saint Michel » pour le départ de 13h20 de la BJA05. L’arrêt « Saint Michel » est ajouté au départ de 6h45.

L’arrêt « Place de la République » à Bourgoin Jallieu ne sera plus desservi par le service BJA0501 au départ de « Folatière » à 12h20 et sera remplacé par l’arrêt « Saint Michel » à Bourgoin Jallieu.

L’arrêt « Saint Michel » est ajouté au service BJA0502 au départ de « St Laurent Zone industrielle » à 6h45.

Les horaires de passage aux arrêts sont les suivants :

Merci de votre compréhension