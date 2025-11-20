Infos transport en commun : L.BJA05 : modification d'arrêts dès le lundi 24 novembre
Perturbation
Dès le lundi 24 novembre 2025.
Pour simplifier la prise en charge des usagers, l’arrêt « Place de la République » est remplacé par l’arrêt « Saint Michel » pour le départ de 13h20 de la BJA05. L’arrêt « Saint Michel » est ajouté au départ de 6h45.
- L’arrêt « Place de la République » à Bourgoin Jallieu ne sera plus desservi par le service BJA0501 au départ de « Folatière » à 12h20 et sera remplacé par l’arrêt « Saint Michel » à Bourgoin Jallieu.
- L’arrêt « Saint Michel » est ajouté au service BJA0502 au départ de « St Laurent Zone industrielle » à 6h45.
Les horaires de passage aux arrêts sont les suivants :
Ligne(s) concernée(s)
-
BJA05 ST LAURENT DE MURE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers SAINT LAURENT DE MURE