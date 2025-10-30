itinisère

Date d'impression : 30/10/2025

Infos transport en commun : L.BJA05 : modification d'arrêt à partir du 10 novembre

Perturbation

Jusqu'au 31/07/2026 - Cars Région

Dès le lundi 10 novembre 2025.

En raison de difficultés techniques, l’arrêt « Place de la République » est remplacé par l’arrêt « Saint Michel » pour le départ de 17h20 de la BJA05.

 

L’arrêt « Place de la République » à Bourgoin Jallieu ne sera plus desservi par Le service au départ de « Folatière » à 17h20 et sera remplacé par l’arrêt « Saint Michel » à Bourgoin Jallieu. Les horaires de passage aux arrêts sont les suivants :

 

bja05.PNG

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BJA05 ST LAURENT DE MURE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers SAINT LAURENT DE MURE
