Jusqu'au 17/04/2026 - Cars Région

Du lundi 12 janvier au vendredi 17 avril 2026

En raison de travaux d’aménagement sur la commune de Bourgoin-Jallieu, l’arrêt « Croix Blanche » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « La Grive », dans le sens Isle d’Abeau → Bourgoin-Jallieu, exceptionnellement desservi.

Un arrêt provisoire sera installé devant la Maison Familiale Rurale, dans le sens Bourgoin-Jallieu → Isle d’Abeau.

Merci de votre compréhension.