Infos transport en commun : L.BJA05 : arrêt "Croix Blanche" non desservi du 12 janvier au 17 avril
Perturbation
Du lundi 12 janvier au vendredi 17 avril 2026
En raison de travaux d’aménagement sur la commune de Bourgoin-Jallieu, l’arrêt « Croix Blanche » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « La Grive », dans le sens Isle d’Abeau → Bourgoin-Jallieu, exceptionnellement desservi.
Un arrêt provisoire sera installé devant la Maison Familiale Rurale, dans le sens Bourgoin-Jallieu → Isle d’Abeau.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
BJA05 ST LAURENT DE MURE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU