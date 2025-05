Jusqu'au 30/06/2025 - Cars Région

Du 02 juin au 30 juin 2025

Arrêts "Lot. Bonne Gagne", "IME" et "Javelard" à Saint-Chef et "Saboire" et "Le Rivier" à Saint-Savin

Non desservis

En raison de travaux sur la commune de Saint-Savin, les arrêts "Lot Bonne Gagne","IME","Javelard" à Saint-Chef et "Saboire", "Le Rivier" à Saint-Savin ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l'arrêt "St-Savin-Eglise" à Saint-Savin exceptionnellement desservi ou à l'arrêt " Château le Marchil" à Saint-Chef.

Merci de votre compréhension