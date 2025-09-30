itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 01/09/2025

Infos transport en commun : L.BJA04 : arrêts non desservis du 1er au 30 septembre inclus

Perturbation

Jusqu'au 30/09/2025 - Cars Région

Du lundi 1er septembre au mardi 30 septembre 2025 inclus

En raison de travaux sur la commune de Saint-Savin, la montée du Rivier sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

  • Les arrêts "Lot Bonne Gagne", "IME", "Javelard" à Saint-Chef et "Saboire", "Le Rivier" à Saint-Savin ne seront pas desservis.
  • Ils seront reportés à l'arrêt "St-Savin-Eglise" à Saint-Savin exceptionnellement desservi ou à l'arrêt " Château le Marchil" à Saint-Chef

bja04-arrets-non-desservis.JPG

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BJA04 ST CHEF-ST SAVIN-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers MONTCARRA / ST SAVIN
Voir toutes les infos trafic