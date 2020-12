Jusqu'au 02/12/2020 - Transisère

Ce mardi 1er et mercredi 2 décembre, en raison de travaux, les lignes BJA03 et IDB03 ne pourront pas desservir les arrêts "la Serve" et "Haut de Bonce" à Satolas-et-Bonce.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère