Infos transport en commun : L.BEA05, PMTEA et VIE02: arrêt "Bourg" à Montseveroux déplacé à compter du 11/09

A compter du jeudi 11 septembre

 

  • En raison de travaux sur la rue des Cadrans Solaires, l’arrêt « Bourg » à Montseveroux est définitivement déplacé sur le parking de l’école.

Merci de votre compréhension 

 

 

 

  • Car PMTEA PRIMAIRE MONTAGNIEU Cars Région

    vers MONTAGNIEU
    vers MONTAGNIEU

  • Car VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ

  • Car BEA05 MONTSEVEROUX-BEAUREPAIRE Cars Région

    vers BEAUREPAIRE
    vers MONTSEVEROUX
