Infos transport en commun : L.BEA05, PMTEA et VIE02: arrêt "Bourg" à Montseveroux déplacé à compter du 11/09
Travaux
A compter du jeudi 11 septembre
- En raison de travaux sur la rue des Cadrans Solaires, l’arrêt « Bourg » à Montseveroux est définitivement déplacé sur le parking de l’école.
Ligne(s) concernée(s)
PMTEA PRIMAIRE MONTAGNIEU Cars Régionvers MONTAGNIEU
vers MONTAGNIEU
VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ
BEA05 MONTSEVEROUX-BEAUREPAIRE Cars Régionvers BEAUREPAIRE
vers MONTSEVEROUX