Infos transport en commun : L.BEA05, PMTEA et VIE02: arrêt à nouveau desservi dès lundi 5 janvier
Perturbation
A compter du lundi 5 janvier 2026
En raison de la fin des travaux sur la rue des Cadrans Solaires à Montseveroux, les lignes retrouvent leur fonctionnement habituel.
L’arrêt est rétabli sur la rue de Cadrans Solaires, comme avant les travaux.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
PMTEA PRIMAIRE MONTAGNIEU Cars Régionvers MONTAGNIEU
vers MONTAGNIEU
-
VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ
-
BEA05 MONTSEVEROUX-BEAUREPAIRE Cars Régionvers BEAUREPAIRE
vers MONTSEVEROUX