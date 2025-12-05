itinisère

Infos transport en commun : L.BEA05, PMTEA et VIE02: arrêt à nouveau desservi dès lundi 5 janvier

Perturbation

Jusqu'au 31/01/2026 - Cars Région

A compter du lundi 5 janvier 2026

En raison de la fin des travaux sur la rue des Cadrans Solaires à Montseveroux, les lignes retrouvent leur fonctionnement habituel.

L’arrêt  est rétabli sur la rue de Cadrans Solaires, comme avant les travaux.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PMTEA PRIMAIRE MONTAGNIEU Cars Région

  • Car VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Région

  • Car BEA05 MONTSEVEROUX-BEAUREPAIRE Cars Région

