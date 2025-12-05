Jusqu'au 31/01/2026 - Cars Région

A compter du lundi 5 janvier 2026

En raison de la fin des travaux sur la rue des Cadrans Solaires à Montseveroux, les lignes retrouvent leur fonctionnement habituel.

L’arrêt est rétabli sur la rue de Cadrans Solaires, comme avant les travaux.

Merci de votre compréhension